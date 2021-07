Club Brugge strijdt zaterdag voor nieuwe prijs, maar: "Het is nog voorbereiding, hé"

De Supercup wordt zaterdag ongetwijfeld een aparte wedstrijd. Zowel bij KRC Genk als Club Brugge is er een waslijst aan afwezigen. Na amper enkele weken voorbereiding verliest de Supercup zo nog wat aan prestige. Iets wat Philippe Clement vrijdag op zijn persbabbel grif toegaf.

"Het is nog voorbereiding, hé", stak Clement van wal. "We hebben de jongens 3,5 weken vakantie kunnen geven, nu zijn we weer vier weken aan het trainen. Dat is nog niet voldoende om klaar te zijn. Maar het is in deze weken dat we de fundamenten moeten leggen voor de komende vier à vijf maanden. Vandaar dat we ook telkens op de ochtend van een oefenwedstrijd nog stevig getraind hebben."

Minder belang dan anders

De Supercup is doorgaans een prestigestrijd tussen de twee beste clubs van het seizoen daarvoor. Een échte test wordt het zaterdag niet, weet Clement. "De Supercup is sowieso al niet zo prestigieus als een titel, maar ik ben altijd ambitieus om te winnen. Het blijft jammer dat het geen duel wordt tussen twee elftallen op volle sterkte. We zullen niet top zijn, dat weet ik. Ik had mijn jongens frisser aan de aftrap kunnen krijgen, maar dan zouden we dat de komende maanden bekopen", aldus Phlippe Clement.

Op dezelfde golflengte

Ondertussen blijft het qua inkomende transfers opvallend stil bij de landskampioen, terwijl de concurrentie zich al wel roerde. "Ik ben ambitieus, net als het bestuur", geeft Clement aan. "We zitten op dezelfde golflengte, hoor. Ik weet dat ze hard aan het werk zijn. Op welke posities we versterking zoeken? Uiteraard op de flanken, maar ook op enkele andere posities", besluit de coach van Club Brugge.