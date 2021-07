De Brugse selectie voor de Supercup: heel wat sterkhouders afwezig, Balanta wel van de partij

Zaterdag speelt Club Brugge haar eerste officiële wedstrijd van het seizoen tegen KRC Genk. En het gaat meteen om de knikkers: in de Supercup staat er immers een prijs(je) op het spel.

Zoals bekend moet Club Brugge enkele sterkhouders missen voor de eerste grote afspraak van het seizoen. Simon Mignolet is geblesseerd, terwijl Hans Vanaken en Eduard Sobol nog van vakantie genieten na het EK. Ruud Vormer loopt dan weer thuis de muren op: de Nederlander had een hoogrisicocontact en zit volgens de geldende protocollen in quarantaine.

Eder Balanta is wel opgenomen in de selectie van Clement. De Colombiaan sukkelde tijdens de voorbereiding, maar werd fit genoeg bevonden.

De wedstrijd van zaterdagavond wordt gespeeld in het Jan Breydelstadion.