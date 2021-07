Balikwisha geeft zijn versie: "Standard wilde mijn carrière een bepaalde richting ­induwen die ikzelf niet zag ­zitten"

Michel-Ange Balikwisha wou zijn versie van de feiten rond zijn transfer eens geven. De nieuwe winger van Antwerp heeft het moeilijk met de karakterschets die er nu van hem gemaakt wordt nadat hij dreigde met de 'wet van 78'.

Er was een akkoord tussen Standard en Club Brugge, maar ineens kwam Antwerp op de proppen. "Toen ik in juni op vakantie was, wilden ook ­Antwerp-voorzitter Paul Gheysens en Sven Jaecques mij zien voor een verkennend gesprek. Niets concreets, maar ze vertrouwden me wel toe dat ik zou spelen als ik mijn niveau zou blijven halen. Voor mijn progressie was het ­beter om hier te tekenen. Na drie à vier dagen was mijn keuze voor Antwerp gemaakt", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Maar Standard kon van Club (7 miljoen) meer geld krijgen en duwde hem richting Jan Breydel. “Standard wilde meer geld dan Antwerp aanvankelijk bood en dwong me om voor Brugge te ­kiezen. Terwijl ik dacht: een transfersom van vijf miljoen ­euro voor een speler die er zijn eerste profseizoen op heeft zitten, is lang niet slecht. Standard wilde mijn carrière een bepaalde richting ­induwen die ikzelf niet zag ­zitten.”