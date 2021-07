Ruud Vormer wil meer dan alleen maar zijn spelerscarrière afsluiten bij Club Brugge

Onlangs zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract bij Club Brugge, maar daar lijkt het niet bij te gaan blijven.

Vormer is nog tot en met juni 2023 (+ optie) verbonden aan Club Brugge. Toch lijkt het dan nog niet einde verhaal te gaan zijn tussen hen. De Nederlander voelt zich opperbest bij Club Brugge en lijkt zijn carrière daar dan ook te gaan eindigen. "Ik woon heerlijk in Knokke, zit op mijn gemak bij Club Brugge en de kinderen Valente (8), Julliette (4) en William (1) hebben het in België naar hun zin. Het totaalpakket klopt gewoon", zegt hij in De Telegraaf. "Tijdens de contractbesprekingen is afgesproken dat ik ook na mijn actieve carrière aan de club blijf verbonden. Dat was het verzoek van de clubleiding", klinkt het.

Vormer komt al sinds 2014 uit voor Club Brugge dat hem overnam van Feyenoord. Hij speelde al 317 wedstrijden in het shirt van de landskampioen en won viermaal de titel, de Beker van België en één keer de Gouden Schoen. Vormer kwam ook al viermaal uit voor Oranje.