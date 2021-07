De Genk-kapitein werpt samen met coach alle voorzichtigheid uit het raam: "Hoger eindigen dan vorig seizoen moet het doel zijn" - De titel dus...

De voorbije seizoenen was het altijd: "We zullen wel zien" en "Club is wel heel sterk". Dit seizoen is er een mentaliteitswijziging gekomen bij KRC Genk. De Hollandse invloed van coach John van den Brom zal daar wel iets mee te zien hebben. De Limburgers spreken het uit: de titel is het doel.

“Dat is misschien on-Belgisch. In het verleden werd er wat voorzichtigere taal gesproken. Maar als Genk een topclub wil zijn en blijven, dan moeten we inderdaad het hoogste ambiëren", klinkt het bij kapitein Bryan Heynen in HBvL. "We zitten nu ruim twee weken ver in de voorbereiding. Wat stel ik vast? Dat er nog niemand vertrokken is en dat er een viertal spelers gehaald zijn die ons iets kunnen bijbrengen. Daardoor zijn ook alle posities dubbel bezet. Kortom, we kunnen voortbouwen op wat we vorig seizoen hebben neergezet en dat was niet niks. Hoger eindigen dan toen mag, nee moet het doel zijn. Maar natuurlijk zijn er ook andere ploegen die dezelfde ambitie uitspreken.” Maar kan Genk zijn sterkhouders bij zich houden? We denken dan vooral aan Onuachu die nog kan vertrekken. “Dat kan natuurlijk altijd. Maar op dit ogenblik is het overal redelijk rustig. Ik denk dat veel clubs nu pas de gevolgen van corona gaan voelen. Voor mij hoeft er niemand te vertrekken. Integendeel. Laat ons iedereen maar aan boord houden.”





