Marc Brys blijft rustig na mislukte generale repetitie tegen Duitse tweedeklasser: "Twee doelpunten vielen eigenlijk uit het niets"

Oud-Heverlee Leuven eindigde hun voorbereiding in mineur. Ze verloren namelijk hun laatste oefenwedstrijd met 3-0. Volgende week wacht de seizoensopener tegen Zulte-Waregem. Geen geslaagde generale repetitie dus, maar Marc Brys blijft er rustig onder.

Fortuna Düsseldorf kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong na een (ongelukkig) eigen doelpunt van Patris. Diezelfde Patris gaf op slag van rust nog een strafschop weg, uiteindelijk legde Zimmermann de 3-0 eindstand vast.

Marc Brys zag een sterke tegenstander, maar vond ook dat zijn ploeg te maken kreeg met pech: “Deze ploeg is op dit moment een maatje te groot voor ons. We kwamen wat ongelukkig op achterstand met die owngoal. Net voor rust slikten we nog een strafschop. Twee doelpunten vielen uit het niets eigenlijk”, vertelt hij aan het mediateam van zijn club.

Ondanks de ruime nederlaag zag de coach ook enkele positieve punten en was hij ook enthousiast over de Duitse gastvrijheid: “We toonden ons vrij solide als team en lieten de armen niet zakken, zelfs niet na de 3-0. Het was fijn om nog eens voor een publiek te spelen. De Duitse fans steunden uiteraard hun ploeg, maar toonden ook respect en applaudisseerden zelfs toen wij het veld opkwamen.”

Volgende week openen ze hun seizoen tegen Zulte-Waregem. OHL kreeg tegen de Duitse tweedeklasser een stevige dreun, maar kon wel geen beroep doen op verschillende sterkhouders. Zo bleven Xavier Mercier, Siebe Schrijvers en Casper De Norre ziek thuis.