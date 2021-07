Racing Genk kent maandag zijn tegenstander in voorronde Champions League: "Dán moeten we er staan"

Maandag gaat KRC Genk de trommel in voor de loting van de derde voorronde van de Champions League. Op het niet-kampioenenspoor botsen de Limburgers mogelijk op een stevige dobber.

Met Shaktar Donetsk, Benfica en AS Monaco behoren drie gerenommeerde ploegen tot mogelijke tegenstander. "Als ik moet kiezen, kies ik voor de winnaar uit het duel Celtic-Midtjylland. Op papier zijn dat misschien de minst sterke ploegen, maar ik draai al lang genoeg mee om te weten dat op papier geen wedstrijden gewonnen worden. Ik ben vooral blij dat we in dat rijtje mogen staan", reageerde Van den Brom op de kwestie na de nederlaag tegen Club Brugge.

De Nederlander onderstreepte dat de voorronde van de Champions League het eerste grote doel van het seizoen is voor de Limburgers: "Begin augustus, dán moeten we er staan."

Maandag (19 juli) kent Racing Genk haar tegenstander in derde voorronde van de Champions League. Omzeilen ze die klip, wacht nog een laatste horde naar de vetpotten van het kampioenenbal. Loopt het mis, zijn de Limburgers zeker van een plaats in de poulefase van de Europa League. De heenwedstrijd in de derde voorronde gaat door op drie of vier augustus, de terugwedstrijd een week later.

Mogelijke tegenstanders

Shaktar Donetsk

AS Monaco

Benfica

Celtic-Midtjylland

Rapid Wenen-Sparta Praag

PSV-Galatasaray