🎥 Straf: Chong (ex-Club Brugge) opnieuw uitgeleend, maar verschijnt plots in de basis (en scoort) voor Manchester United

Vorig seizoen was hij nog op huurbasis actief in het Jan Breydelstadion, maar keerde hij na het seizoen terug naar Manchester United. Ook daar komt de Nederlander niet in de plannen voor, dus moest hij elders op zoek naar speelminuten.

Daarom wordt de 21-jarige aanvaller een seizoen uitgeleend aan Birmingham. De deal werd op 9 juli al aangekondigd, maar hij zal pas later in de voorbereiding bij zijn nieuwe werkgever aansluiten. Manchester United speelde zondag een oefenwedstrijd tegen Derby County, maar Solskjær kon nog niet rekenen op een pak volk zoals onder meer Marcus Rashford en Bruno Fernandes. Goed nieuws dus voor Chong, die tegen de Engelse tweedeklasser plots in de basis mocht aantreden. Na slecht verdedigen opende hij zelfs de score voor The Red Devils. Uiteindelijk won Manchester United de oefenwedstrijd met 1-2. Een klein lichtpuntje dus voor de Nederlander. Hij krijgt namelijk zijn carrière maar niet gelanceerd, in de zomer van 2022 loopt zijn contract op Old Trafford ten einde. Vorig seizoen speelde hij een halfjaar op huurbasis voor Club Brugge. Tijdens deze periode verzamelde hij dertien optredens voor blauw-zwart en kwam daarin tot één doelpunt. Love it, @TahithC! ⚽️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 18, 2021