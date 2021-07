Makelaar geeft woordje uitleg waarom zijn speler nog altijd niet bij Anderlecht arriveerde

De Oegandees Derrick Kazooka werd een maand geleden als aanwinst van Anderlecht aangeduid, maar hij daagde nog steeds niet op.

Derrick Kazooka is nog steeds geen speler van Anderlecht, ook al werd hij al werd zijn transfer al een maand geleden aangekondigd. Volgens de makelaar van Kazooka is het nog steeds de bedoeling om de transfer af te ronden. Dat zegt hij aan Swift Sports Uganda.

Volgens de makelaar mag Kazooka niet naar België reizen door de coronamaatregelen. Er doen echter geruchten de ronde dat de makelaar zijn speler tegenhoudt om de prijs op te drijven, maar die ontkent hij met klem.

“Ik heb er persoonlijk geen belang bij om de speler hier in Oeganda te zien, mijn wens is om hem professioneel voetbal te zien spelen, vooral in Europa. Ik ben alleen geïnteresseerd om mijn cliënt te zien schitteren op professioneel niveau, wat betekent dat ik niet tegelijkertijd een struikelblok kan zijn voor deze ontwikkeling", klinkt het.