Philippe Clement laat zich uit over transfermercato Club Brugge: "Daarvoor miljoenen extra betalen zou niet goed zijn"

Philippe Clement heeft zijn eerste prijs(je) van het seizoen al beet. En dat met een ploeg dat nog verre van gemaakt is. "Ik maak me nog geen zorgen", is de oefenmeester duidelijk.

"We hebben nog geen transfers gedaan, er zijn nog spelers op vakantie door het EK, ... We zijn dus nog niet representabel voor wat we willen zijn", aldus Clement in De Tribune.

Toch blijft hij er rustig onder: "Ik maak me nog helemaal geen zorgen. Ik weet hoe er gewerkt wordt bij Club Brugge, ik kom hier niet nieuw bij. Ik weet dat de ambities van Bart en Vincent even groot zijn dan die van mij."

Later de markt op

"In een transferperiode hang je af van drie partijen en van het moment. Het zou ook niet goed zijn om miljoenen extra te betalen om een speler al te kunnen laten meespelen in de Supercup. Er is een goed beleid, ons Europees verhaal begint in september."

"Het zijn factoren dat we iets later de markt zullen opstappen. Tegen de juiste prijzen had het vroeger kunnen zijn, maar zolang de prijzen zo hoog liggen heeft het geen zin."