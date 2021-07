John van den Brom gaat helemaal niet akkoord: "Je kunt zeggen dat ik een grote mond heb opgezet"

Racing Genk eindigde vorig seizoen op de tweede plaats. Voor trainer John van den Brom is er dus maar één mogelijkheid dit seizoen: kampioen spelen.

Volgens onze prognose strandt Racing Genk dit seizoen op de vierde plaats in de Jupiler Pro League, iets waar trainer John van den Brom helemaal niet mee kan lachen.

Hij mikt puur op de hoofdprijs. “Onze uitdaging wordt: beter doen dan vorig seizoen. Wij hebben een intacte selectie en er zijn vier jongens bijgekomen. Alle posities zijn minimaal dubbel bezet”, zegt de Genkse trainer in GVA.

De ambitie is dan ook duidelijk. “Dus steek ik me niet weg. We willen kampioen worden. Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren en ik besef ook dat ze op het einde van de rit kunnen zeggen dat Van den Brom een grote mond heeft opgezet. Maar voor hetzelfde geld sta ik daar met die schaal. De spelers weten ook dat er ik zo over denk. We leggen de lat hoog.”