Brian Priske laat niet in zijn kaarten kijken voor de eerste wedstrijd van Antwerp

Het was de eerste persconferentie naar aanloop van een wedstrijd voor Brian Priske bij Antwerp. Het lijkt erop dat de nieuwe trainer graag met zand strooit als het over blessures gaat bij zijn spelers.

Deze week kwam het bericht dat Michel Balikwisha, de duurste transfer van Antwerp tot op heden, er mogelijks zondag niet bij zou zijn. Brian Priske, de nieuwe trainer van Antwerp liet alvast niet in zijn kaarten kijken: "Ja dat kan zijn dat hij deze week geblesseerd was. Hij heeft gisteren niet getraind dat is waar. We zullen zien wat er mogelijk is want we hebben nog een aantal dagen (2) voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. We moeten afwachten", sprak Priske om mysterieuze toon en zo wil hij duidelijk niet in zijn kaarten laten kijken.

Bij Antwerp zijn er nog een aantal anderen spelers die geblesseerd zijn. Daar was Priske wel meer open over: "Bjorn Engels is goed bezig en hij is bijna volledig klaar om te spelen. Jelle Bataille heeft heel de week met de groep kunnen trainen en ondervindt geen hinder", verklaarde Priske.

De kapitein van Antwerp, Faris Haroun, zal nog wel wat langer afwezig zijn. Zijn terugkeer op het trainingsveld zal ten vroegste pas binnen twee weken zijn. Haroun heeft hinder aan de kuit een gelijkaardige blessure die hem vorig seizoen parten speelde.