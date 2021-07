Xavier Mercier (OHL) tekende bij, maar ziet maatje mogelijk nog vertrekken: "Het is beter voor hem"

Afgelopen seizoen strooide Xavier Mercier kwistig met de passjes in de... Kardinaal Mercierlaan in Heverlee. Ondanks heel wat interesse ondertekende de Franse spelmaker een nieuw contract dat hem tot medio 2023 aan OHL bindt.

En dus was de aanvoerder van OHL de geknipte persoon om mee vooruit te blikken op het nieuwe seizoen. "Ik voel me hier thuis en voel de appreciatie van iedereen binnen de club. Dat famililaal aspect speelde ook mee in mijn beslissing om te blijven. Stabiliteit is belangrijk, ook voor mijn kinderen. Zij hebben het hier prima naar hun zin."

Prognoses maken is altijd moeilijk, maar dat geldt zeker ook voor OHL. De fusieploeg is nog lang niet klaar met haar huiswerk en moet de komende weken nog heel wat kwaliteit aan boord halen. "Op dit moment moeten we niet bezig zijn met een plaatsje in de top acht. Wie gaat er nog vertrekken en wie komt erbij? Pas na de mercato kunnen we duidelijke doelen vooropstellen! Tot dan is het wedstrijd voor wedstrijd."

Te beginnen met zaterdag, wanneer Zulte Waregem op bezoek komt bij OHL. Den Dreef zal voor de gelegenheid gevuld zijn met 3 000 toeschouwers. "Dat gaat bizar zijn", beseft Mercier. "We zijn er ondertussen al gewend aan geraakt om in lege stadions te spelen. Extra druk brengt dat niet met zich mee. Ik hoop dat het ons net dat tikkeltje meer adrenaline geeft om iets extra's te geven voor onze fans."

Thomas Henry

Aan inkomende zijde beloven het nog drukke weken te worden voor OHL, terwijl er al heel wat spelers vertrokken zijn. Toch zou het zomaar kunnen dat OHL met Thomas Henry haar topschutter kwijtspeelt. "Ik praat veel met Thomas, (lacht) ook over een eventuele transfer", aldus Mercier. "Natuurlijk hoop ik dat iemand van zijn niveau zolang mogelijk blijft, al zou het voor hem beter zijn om de stap hogerop te maken. Voor het overige hoop ik dat er nog kwalitatieve spelers bij zullen komen. Al heb ik ook het volste vertrouwen in de jongens die nu beschikbaar zijn. Ook met deze ploeg kunnen we zeker winnen tegen Zulte Waregem", besluit de aanvoerder van OHL.