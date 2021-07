Coach van Union verrast over wedstrijd tegen Anderlecht: "Een makkelijke match"

Union opent het seizoen in de Jupiler Pro League met een derby tegen Anderlecht. Voor coach Felice Mazzu een gemakkelijke wedstrijd.

Union trekt relaxed naar het Lotto Park voor de openingswedstrijd tegen Anderlecht. “Zij kunnen geen punten verliezen tegen een ploeg die net gepromoveerd is”, aldus de coach van Union bij Het Nieuwsblad.

Voor Union moet er in dit soort wedstrijden niks. “Het klinkt misschien raar, maar voor ons is deze match mentaal gezien heel makkelijk. RSCA is een van de favorieten voor de top vier en heeft zijn naam en faam.”

Zijn ploeg is helemaal klaar voor deze opdracht. “Er wordt gezegd dat de kern van Kompany veel jongeren bevat, maar er is ook bakken ervaring, zowel in de spelersgroep als in de staf. Bovendien spelen we op verplaatsing. Er zullen fans zijn van Anderlecht, en helaas niet van ons. Ik heb de hele week veel zin gevoeld in de groep om de match aan te vatten. Er was veel concentratie, maar ook plezier.”