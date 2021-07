OHL moet dringend inkopen doen: 30 spelers vertrokken, amper 3 versterkingen

De ploeg van OH Leuven is voor dit seizoen bijlange nog niet compleet, zo beseft CEO Peter Willems maar al te goed.

Goede deals sluiten is blijkbaar niet gemakkelijk geworden. Toch zag OHL, beloften incluis, maar liefst 30 spelers vertrekken en kwamen er amper 3 nieuwe jongens toe. “Clubs vragen veel geld voor hun spelers en willen ze zelf bijna gratis weghalen”, vertelt CEO Peter Willems aan Het Nieuwsblad.

Toch moet het nu wel beginnen te schuiven, ook bij OHL. “Het is een moeilijke markt, maar je voelt wel dat er wat loskomt nu de clubs overal in Europa met de voorbereiding gestart zijn. Sommige spelers beginnen te voelen dat ze niet gaan spelen bij hun club.”

Dat de competitie met een zeer incomplete ploeg moet begonnen worden, hoeft geen ramp te zijn. “We hadden het liever anders gezien, maar begrijpen het wel gedeeltelijk. Je weet nooit wat er nog gebeurt met de coronapandemie. Voor hetzelfde geld hebben we die vrije weekends nog nodig om wedstrijden in te halen en dan zullen we de kalendermanager feliciteren. De kalender is ook al een tijdje geleden samengesteld, toen de situatie er nog een stuk minder rooskleurig uitzag.”