🎥 Vorig seizoen nog goalgetter aan de kust, nu trefzeker tegen Real Madrid

En of het snel kan gaan in het voetbal: Fashion Sakala was vorig seizoen nog actief bij KV Oostende, maar verruilde deze zomer de Diaz Arena voor een nieuw avontuur bij de Rangers. Tijdens de voorbereiding gaf de spits zijn visitekaartje af tegen Real Madrid.

De Schotse landskampioen kreeg niemand minder dan Real Madrid over de vloer. De bezoekers kwamen al snel op voorsprong, maar de jongens van Steven Gerrard knokte zich in de tweede helft opnieuw in de wedstrijd.

En dat deed het met een oude bekende in de rangen. Fashion Sakala (ex-KVO) liet vrijwel meteen de netten trillen voor zijn nieuwe werkgever. Daarmee leidde de 24-jarige spits een fikse stunt in. Want een kwartier voor tijd legde Cedric Itten de 2-1 eindstand vast.

🙌 A moment to remember for @fashionjr10. pic.twitter.com/3Mmi0AZLFT — Rangers Football Club (@RangersFC) July 25, 2021

Publiekslieveling in Schotland

Het Ibrox Stadium, opnieuw deels gevuld, was in lichterlaaie. De supporters waren dolenthousiast over de prestaties van hun nieuwkomer. Fashion Sakala lijkt zich nu al in de harten van de supporters gespeeld te hebben, maar dat gevoel is zeker ook wederzijds: “Ik was verrast door het lawaai van de fans, maar mijn ploeggenoten zeiden dat ik moest wachten tot het stadion vol is. Daar wacht ik nu op”, vertelt hij aan de clubwebsite.

Goalgetter onder Blessin

Op amper enkele weken tijd heeft de Zambiaan zich dus reeds gesetteld in Schotland. Daarbij kan hij ook rekenen op de steun van zijn nieuwe club: “Mijn teamgenoten maken het makkelijker voor me. De steun die ik krijg van het team en de technische staf zorgt dat ik me meer op mijn gemak voel.”

De altijd goedlachse Sakala was dé publiekslieveling bij KV Oostende. Daarnaast ontpopte hij zich aan de kust ook tot goalgetter. Hij streek in 2018 neer bij KVO en verzamelde 102 optredens voor de kustboys, daarin liet hij 31 keer de netten trillen. Na het topseizoen onder Alexander Blessin was het voor de diepe spits tijd voor een stap hogerop.