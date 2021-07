Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Peeters - Gregoire - Buyl - Bastians

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

OFFICIEEL: Duo Grégoire-Van Den Abeele moet het project in Virton gaan leiden

Excelsior Virton heeft de komst van Christophe Grégoire en Peter Van Den Abeele deze ochtend aangekondigd. (Lees meer)

Stephen Buyl verlaat Lokeren-Temse voor een avontuur bij de ploeg van Bob Peeters

Na zijn passages bij Westerlo en Roeselare was Stephen Buyl bij Lokeren-Temse terechtgekomen. De 28-jarige winger achtte het nu toch weer tijd voor een stap hogerop. Bob Peeters geeft hem die kans bij het Nederlandse Top Oss. (Lees meer)

'Waasland-Beveren en Duitse verdediger op mekaar uitgekeken'

In januari ging Waaasland-Beveren in China transfervrij een Duitse verdediger ophalen in de hoop om de defensieve problemen op te lossen en het behoud in 1A te bewerkstelligen. Het is bekend hoe dat is afgelopen. Het lijkt er dan ook op dat de wegen van Bastians en de Waaslanders zullen scheiden. (Lees meer)