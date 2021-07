Nederlandse topref houdt het voor bekeken: "Het is mooi geweest, geen beter moment om te stoppen"

Op zijn 48ste stopt Björn Kuipers als ref. De Nederlander floot onlangs nog de EK-finale tussen Italië en Engeland. Na lang wikken en wegen hakte Kuipers de knoop door. Zijn laatste klus wordt de Nederlandse Supercup tussen Ajax en PSV.

Op de website van de KNVB gaf Kuipers meer duiding bij zijn besluit. "Na het EK hoorde ik van veel mensen dat ik nog anderhalf jaar moest doorgaan tot na het WK in Qatar. Maar het is mooi geweest. Ze zeggen weleens dat je op je hoogtepunt moet stoppen. Wel, er is geen mooier moment dan dit."

De laatste wedstrijd van Kuipers was de EK-finale tussen Italië en Engeland. Ajax-PSV, met als inzet de Johan Cruiff Schaal, wordt de afscheidswedstrijd voor Kuipers. "Ik wilde graag afsluiten in een vol stadion in Nederland. Wat ik daarna ga doen? Ik wil graag nog iets betekenen voor de arbitrage, nationaal of internationaal. Laat me nog maar even nadenken wat exact."

Björn Kuipers was actief op drie EK's en twee WK's. Daarnaast floot hij een CL-finale en twee keer de eindstrijd in de Europa League.