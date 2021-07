René Weiler weldra aan de slag als bondscoach?

René Weiler zit zonder job na zijn vertrek uit Egypte. Daar kan weldra verandering in komen, want de ex-coach van Anderlecht wordt genoemd als een van de topkandidaten als bondscoach van Zwitserland.

De Zwitser (47) zit zonder club nadat hij vroegtijdig vertrok bij Al-Ahly. Om familiale redenen keerde Weiler in oktober met zijn gezin terug naar Zwitserland. De ex-coach van Anderlecht werd genoemd bij AA Gent, dat uiteindelijk voor Hein Vanhaezebrouck koos.

Diverse Zwitserse media melden dat René Weiler een van de topkandidaten is om Vladimir Petkovic op te volgen als bondscoach van Zwitserland. Petkovic ondertekende onlangs een contract bij Girondins de Bordeaux. Een andere opmerkelijke naam op de shortlist van de Zwitserse bond: Arsène Wenger. De inmiddels 71-jarige Fransman zit al sinds 2018 zonder club, maar gaf al vaker aan dat hij ooit nog aan de slag wilde gaan als bondscoach.

René Weiler werd in ons land bekend als trainer van Anderlecht. In het seizoen 2016-2017 werd hij bekritiseerd omwille van zijn pragmatische aanpak, maar het leverde wel een landstitel. Na een gemiste competitiestart een seizoen later werd Weiler bedankt voor bewezen diensten.