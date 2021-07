Kompany maakt selectie bekend voor verplaatsing naar Eupen en legt meteen pijnpunten bloot

Na het verlies in de Brusselse derby tegen Union, kan Anderlecht maar best winnen op het veld van Eupen zaterdag.

Om dat te doen, rekent Kompany achterin opnieuw op Mykhailichenko, de Oekraïnse verdediger. Kiristian Arnstad, vorige week nog wel bij de selectie, valt er nu uit.

Ook voorin wijzigt Kompany zijn selectie want Bundu mag thuisbllijven zaterdag. De aanvaller werd vorig jaar nog utigeleend aan Kopenhagen maar kon daar niet overtuigen. Veel fans vroegen zich op social media af of de aanvaller wel zijn plekje verdiende in de selectie.

De selectie van Anderlecht legt alvast één groot pijnpunt bloot: paars-wit heeft geen spits. Geselecteerde aanvallers Raman en Amuzu zijn flankspelers terwijl Kiese Thelin sinds zijn komst bij Anderlecht nog niet heeft kunnen overtuigen. Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend aan Kasimpasa en ook Malmö heeft de Zweedse spits al even mogen huren.