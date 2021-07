Verenigde Staten kent tegenstander in finale van Gold Cup na echte thriller

De Verenigde Staten en Mexico staan tegenover elkaar in de finale van de Gold Cup. De VS kon zich eerder al plaatsen voor de finale en nu zijn de Mexicanen daar bijgekomen na een 2-1 overwinning tegen Canada.

Mexico was favoriet in de wedstrijd tegen Canada, maar makkelijk had het land het zeker niet. Toch kwam Mexico net voor de rust wel op voorsprong dankzij een strafschopdoelpunt van Orblein Pineda.

In de tweede helft kwam Canada echter snel langszij via Tajon Buchanan. De wedstrijd leek af te stevenen op verlengingen, maar in de 99ste minuut (er kwamen 7 minuten bij) scoorde Hector Herrera alsnog het winnende doelpunt voor Mexico. Mexico en de Verenigde Staten staan dus tegenover elkaar in de finale van de Gold Cup.