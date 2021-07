Edward Still ziet het glas als halfvol: "Twee clean-sheets op een rij is de basis om op te bouwen"

Het was een zeer georganiseerd Charleroi dat we zaterdag op de Mambourg zagen, maar helaas bleef het stil. Edward Still vond het echter bemoedigend.

Edward Still analyseerde rustig zijn eerste officiële wedstrijd in Mambourg, die in een frustrerende 0-0 eindigde: "Het was een zeer tactische wedstrijd, nogal gesloten. Persoonlijk ben ik zeer tevreden over ons team," zei de coach van de Zebra's. "Of het nu de spelers waren die de wedstrijd begonnen of eindigden".

Natuurlijk was de efficiëntie er niet, zoals Still gemakkelijk toegeeft: "We waren in het laatste deel van het veld niet efficiënt genoeg. In Oostende waren we veel effectiever in de afwerking," gaf hij toe. "Deze keer hadden we meer balbezit, maar je moet weten wat je ermee moet doen. De overgangen en het spel waren goed, we kwamen in de gebieden van het veld waar we wilden zijn, maar de afwerking was er niet."

Een interessante verdedigingsbasis

"Het is onze tweede clean sheet op rij en dat is de basis van de ontwikkeling van een team," zei Edward Still. "Verdedigend hebben we onze draai gevonden, en van daaruit zullen we ons aanvallend ontwikkelen."