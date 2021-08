Krijgt Van Holsbeeck alsnog gelijk in de zaak rond Isaac Kiese Thelin?

Twee kansen krijgt Anderlecht nog om Isaac Kiese Thelin van de hand te doen en een belofte van Herman Van Holsbeeck te laten uitkomen.

In 2017 nam Herman Van Holsbeeck Thelin over van het Franse Bordeaux. Er werd toen 2 miljoen euro betaald.

De Zweed kan echter nooit overtuigen. “Thelin is geen speler voor Anderlecht, maar op een dag zal ik hem met een meerwaarde kunnen verkopen”, was de redenering van Van Holsbeeck toen.

Ondertussen is Thelin al meerdere keren uitgeleend, bij Anderlecht lukt het nog altijd niet echt. Tegen Eupen moest hij tevreden zijn met een invalbeurt.

Nochtans is het bijna vijf voor twaalf met Thelin. Zijn contract loopt volgende zomer af. Dat betekent dat hij nu verkocht moet worden. Of ten laatste in de wintermercato.

En misschien komt de voorspelling van Van Holsbeeck dan wel uit, al zal Thelin daarvoor eerst wel moeten spelen én presteren.