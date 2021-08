'Standard gaat concurrentie aan met andere Belgische clubs voor middenvelder'

Standard wil zich nog flink gaan versterken op de arbeidsmarkt. En daartoe is het nu ook in Rusland uitgekomen.

Standard de Liège ziet volgens lokale media wel wat in Mamadou Maiga van Veles Moskou, waar hij al sinds juni 2020 actief is.

Malinees

De 26-jarige defensieve middenvelder uit Mali kwam over van Jeanne D'Arc, maar zou nu dus naar West-Europa kunnen.

Er zijn nog Belgische clubs die wel wat zien in hem, net als ploegen uit andere landen in West-Europa. Benieuwd of en waarheen hij zal trekken.