Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 2!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Simon Mignolet. Hij pakte uit met een viertal knappe reddingen en zorgde zo voor een clean sheet bij Union, uiteindelijk goed voor een overwinning en drie belangrijke punten. Verdediging Achterin kiezen we met Sobol voor een tweede sterke speler van Club Brugge. Verdedigend stevig, aanvallend goed voor een prachtig doelpunt en zo ook nog eens de machtwinnaar van blauw-zwart. Ook Daland (pal bij Cercle), Knezevic (de beste van Charleroi) en Derijck (heel goed voor leider Kortrijk) krijgen hun stekje. Middenveld Op het middenveld kiezen we voor Selemani (knap doelpunt), Trésor (2 assists en een echte gesel) en Mercier (altijd de draaischijf bij Leuven). Aanval Voorin waren Ngoy en Dompé heel boeiende en interessante flankspelers, terwijl de ingevallen Ambrose van belang was voor KV Oostende. Dat levert dan onderstaand elftal op: