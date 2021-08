De voormalige werkgever van de nieuwste aanwinst van Antwerp haalt nog één keer de loftrompet boven

Gisteren kondigde Antwerp de transfer aan van Sam Vines. De Amerikaanse linksback vertrekt niet uit Colorado zonder dat de loftrompet daar voor hem wordt bovengehaald.

"Sam heeft zich bewezen als één van de beste jonge spelers van de MLS en dit is het juiste moment zowel voor hem als de club om de volgende stap te zetten." Met deze woorden opende Pádraig Smith de algemeen directeur van Colorado Rapids zijn lofrede. "De progressie die hij heeft gemaakt zowel bij de club als bij het nationale team is een bewijs dat we veel investeren in jonge beloftevolle spelers zoals Sam. Deze filosofie willen we blijven volhouden en tegelijkertijd willen we meestrijden voor de prijzen.

"De evoluatie die Sam heeft gemaakt kan een inspiratiebron zijn voor vele jonge spelers in en rond Colorado. We zijn enom trots dat Sam geëvolueerd in de speler die hij vandaag is zowel bij de club als voor de nationale ploeg. We wensen hem het aller beste toe in het volgende hoofdstuk in zijn carrière. We weten dat hij zichzelf, zijn familie en Colorado trots zal maken.

Vines speelde 53 wedstrijden in de MLS voor Colorado waarin hij tweemaal tot scoren kwam en vier assists gaf. Hij kwam bij de club op 13 jarige leeftijd en tekende zijn eerste profcontract in februari 2018 toen hij 18 jaar werd.