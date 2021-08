Debat van de week: wie wordt topschutter? (en dit is jouw verrassing van het seizoensbegin!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar wie op de openingsspeeldagen het meeste indruk op jullie had gemaakt qua voetbal. U ging vrij massaal voor Union, met KV Kortrijk op een knappe tweede plaats. Beide ploegen speelden ook afgelopen weekend overigens opnieuw een prima partij. Ondertussen zijn we drie speeldagen ver en hebben we een vijfklapper van Michael Frey om de oren gekregen. Hoog tijd misschien om eens de goalgetters onder de loep te nemen. Heeft de ex-speler van Waasland-Beveren zijn visitekaartje afgegeven en wordt hij dé man van dit seizoen? Of ziet u nog anderen opstaan? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wordt topschutter? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Frey (6) Undav (4) Bongonda (3) Henry (3) Chevalier (2) Vossen (2) Gano (2) Druijf (2) Gueye (2) Waldo (2) Selemani (2) Bruno (1) Dost (1) Raman (1) Muleka (1) Vanzeir (0) Zirkzee (0) Nog iemand anders (laat in reacties weten wie!) Stem Je kan nog stemmen tot 15/08/2021 11:00.