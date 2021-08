Club Brugge neemt afscheid van recordtransfer: aanvaller gesignaleerd bij Italiaanse promovendus

Het avontuur van David Okereke bij Club Brugge zit er mogelijk al op. Hij moest er zich tevredenstellen met een plek op de bank en zoekt nu naar een nieuwe uitdaging. Die zou hij in Italië gevonden hebben.

Eerder raakte bekend dat de 23-jarige Nigeriaan zijn geluk opnieuw in Italië zou beproeven. Hij kon dan ook rekenen op de interesse van Venezia. Volgens Het Nieuwsblad is hij inmiddels ook gesignaleerd in Venetië. De spits zou er momenteel zijn medische tests afleggen.

De Italiaanse promovendus zou hem van Club Brugge huren en bedong daarbij een aankoopoptie. Het bedrag is nog niet bekend. Blauw-zwart betaalde in 2019 acht miljoen euro voor de jonge spits, maar overtuigen deed de recordtransfer in het Jan Breydelstadion echter nooit. In 71 wedstrijden kwam hij 15 keer tot scoren voor de landskampioen.