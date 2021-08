Ook Philip Clement doet zijn zegje over Radja Nainggolan: " Geen dingen die niet gezond zijn voor Club"

Vandaag werd duidelijk dat Radja Nainggolan Royal Antwerp FC versterkt. Dat heeft ook Philippe Clement gezien.

Het nieuws van de komst van Radja Nainggolan bij The Great Old heeft Philippe Clement alvast niet doen schrikken. “Omdat ik ook gehoord heb hoe ambitieus Paul Gheysens is”, zei Clement op zijn persbabbel. “Ik ken de man niet persoonlijk, maar je ziet het alleen al aan de evolutie van hun stadion. En nu ook aan de zware investeringen die hij doet om Club van de titel te houden. Hij wil zelf kampioen worden.”

Clement ziet de honger om Brugge van de troon te stoten bij RAFC. “Door Covid-19 zijn er qua Financial Fair Play duidelijk andere dingen mogelijk dan andere jaren. Soit, ik wist dat dit ging gebeuren. De honger bij de andere clubs is groot geworden, wat de competitie nog beter zal maken. Kijk naar de investeringen die iedereen doet. Nu is het Antwerp, maar Anderlecht, Genk en Gent hebben in het verleden net hetzelfde gedaan.”

Bij blauwzwart komen er volgens Clement geen wereldschokkende transfers meer. “Ik verwacht geen gekke dingen van mijn bestuur. Geen dingen die niet gezond zijn voor Club. Kijk, we staan continue in contact met elkaar, over spelers en profielen die wel of niet interessant zijn. Finaal is het het bestuur die de knoop zal doorhakken, zij weten wat interessant is om uit te geven aan lonen en dergelijke.”