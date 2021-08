Jelle Vossen legt uit wat hem bij Club Brugge deed vertrekken: "Grootste probleem was de trainer"

Jelle Vossen speelt zondagavond met Zulte Waregem tegen Club Brugge. Hij legt uit waarom hij indertijd voor dit avontuur koos.

Anderhalf jaar geleden ruilde Jelle Vossen blauwzwart in voor Zulte Waregem. Hij mocht, door een clausule in zijn contract, anderhalf jaar niet spelen tegen Club Brugge. Die termijn is nu voorbij en dus kan Vossen zondag spelen tegen Club. Vossen weet nog heel goed waarom hij indertijd koos voor Zulte Waregem.

"Het grootste probleem dat ik bij Club had, was de trainer. En dat bedoel ik zeker niet negatief. Ik snap dat elke coach keuzes moet maken. Dat het lastig is om elke week jongens teleur te stellen”, zegt Vossen aan HLN.

Toch voelde hij op een punt dat er geen doorkomen meer aan was. “Maar wanneer Club Brugge een paar maanden lang een scoringsprobleem had, zat ik wel elke week ergens daarboven in de tribune. Ik vind het jammer dat ik dan niet meer kansen heb gekregen. Maar die pagina heb ik omgedraaid. Ik zit hier goed, bij Zulte Waregem. Een warme en professionele club, goed geleid. Ik amuseer me hier."