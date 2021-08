OFFICIEEL: Alexis De Sart verlaat Antwerp voor een nieuw avontuur in de Jupiler Pro League

Het avontuur van Alexis De Sart zit erop bij Antwerp. Hij verlaat 'The Great Old' en gaat aan de slag bij OH Leuven.

OHL maakte bekend dat Alexis De Sart (24 jaar) hen komt versterken. De centrale middenvelder van Antwerp verlaat zo 'The Great Old' om aan een nieuw avontuur te beginnen bij Leuven. Hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd met een aankooptie. In de zomer van 2019 ging De Sart van STVV naar Antwerp. Bij Antwerp speelde hij vorig seizoen Europa League en won hij de Beker van België in 2020. In totaal kwam hij 42 keer in actie voor Antwerp waarin hij éénmaal kon scoren en drie assists gaf. 🔥 Transfernieuws 🔥



Centrale middenvelder Alexis De Sart komt onze club versterken.

Bienvenue, Alexis 👊



Meer info 👉 https://t.co/s2M0fgdqUp#samensterker pic.twitter.com/zTJ3Nm8CDW — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) August 22, 2021