'Referee Departement dient klacht in tegen KV Oostende'

Het Nieuwsblad meldt dat het Referee Departement een klacht tegen KV Oostende heeft ingediend bij de Pro League. Dit na de uitlatingen van de kustboys na de 1-0 nederlaag tegen Standard.

Selim Amallah leek het enige doelpunt van de partij vanuit buitenspel te scoren, maar het doelpunt werd goedgekeurd. De VAR kon immers geen buitenspellijn trekken in die bewuste fase, aangezien het been van Standard-speler Dragus van de grond was. Het initiële oordeel van de assistent-scheidsrechter, zijnde een geldig doelpunt, bleef staan.

KV Oostende was woedend na afloop. Meteen na de match hekelde CEO Gauthier Ganaye de VAR op Twitter, daags na de match pakte Oostende uit met een fors statement, waarin de 'arbitraire beslissingen van de refs' aan de kaak gesteld werden.

Boete?

Dit schoot bij het Referee Departement duidelijk in het verkeerde keelgat. In die mate zelfs dat klacht werd ingediend bij de Pro League. De zitting staat vrijdag op de planning, KV Oostende riskeert een boete.