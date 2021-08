OFFICIEEL: Elias Cobbaut zet zijn carrière (tijdelijk) verder in Italië

Anderlecht maakte vandaag bekend dat Elias Cobbaut zijn carrière in Italië gaat verder zetten.

Elias Cobbaut maakte in de zomer van 2018 de overstap van KV Mechelen naar Anderlecht. Hij speelde 76 wedstrijden in totaal. De linksvoetige verdediger zal op huurbasis bij het Italiaanse Parma Calcio 1913 spelen, in de Serie B. Daar komt hij twee landgenoten tegen in de verdediging want bij Parma staan Daan Dierckx en Maxime Busi onder contract.