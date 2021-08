Genk lijkt niet meer van plan om Onuachu te laten vertrekken: "Maar de markt is nog nooit zo moeilijk in te schatten geweest"

Na de komst van Iké Ugbo heeft John van den Brom nu drie centrumspitsen. En dat zou hij graag zo houden, al zijn er afspraken gemaakt met Paul Onuachu dat hij mag vertrekken bij een bepaald bod. Maar het ziet er steeds minder naar uit dat dat er nog zal komen.

Genk vraagt heel veel geld (om en bij de 30 miljoen) voor zijn topschutter van vorig seizoen en tot nu toe is niemand geïnteresseerd om dat te investeren in de boomlange Nigeriaan. "Maar we zullen enkel inkomend nog iets doen als er uitgaand nog iets gebeurt", aldus TD Dimitri De Condé bij Sporza.

"Dat maakt het wel spannender. Als er in de laatste 2 dagen nog een goed bod komt, zullen we dat misschien weigeren. We gaan onze beste spelers niet zomaar laten gaan als we nog geen vervanger hebben."

Dat geldt dus ook voor Onuachu. "Wij durven nu bedragen te vragen die terecht zijn. We gaan niet onder onze prijs verkopen. Maar ik moet toegeven dat de markt nog nooit zo moeilijk in te schatten is geweest. Zelfs 3 à 4 dagen voor hij sluit. Het is stresserend."