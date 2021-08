Sambi Lokonga hoopt op eerste minuten: "Nadat ik hier de eerste keer meetrainde, wist ik dat ik moest vertrekken bij Anderlecht"

Albert Sambi Lokonga werd al opgeroepen voor de Rode Duivels, maar zijn debuut heeft hij nog niet mogen maken. Daar hoopt hij de komende drie matchen wel op. "Mijn doel is om mijn eerste minuten te spelen."

Sambi speelt intussen in de Premier League. Arsenal haalde hem voor een slordige 20 miljoen weg bij Anderlecht. "Het gaat er goed met me. Ik ben intussen geïnstalleerd. Toegegeven, het was geen makkelijk debuut. Een grote ploeg als Arsenal is gewend van veel te winnen en als dat dan niet gebeurt... We hebben nood aan zeges."

De 21-jarige middenvelder wil progressie maken en tegen 2026 een kaderspeler worden bij de nationale ploeg. "Als persoon ben ik niet veranderd, maar mijn statuut misschien wel. Ik speel voor een grote ploeg en het verschil met niveau in België is wel groot. Het belangrijkste is dat ik speel en goeie prestaties opstapel. En een goeie connectie met de andere spelers krijgen die hier al lang zijn."

Het verschil met het niveau in België is wel groot

Intussen heeft zijn ex-ploeg Anderlecht het weer moeilijk. "Dat doet pijn, want het is niet wat verwacht werd. Maar toen ik er was kenden we ook geen goeie start. De prijzen worden aan de meet uitgedeeld. Er zijn veel nieuwe spelers die zich moeten integreren en die het spel van Vinnie (Kompany) moeten leren kennen."

Lokonga werd voor het EK de eerste keer opgeroepen en dat was toen wel een wake up call. "Het kwaliteitsverschil deed zich toen wel voelen die eerste keer. Nu ken ik het niveau van bij Arsenal, dat helpt wel. Toen ik hier aankwam, voelde ik dat ik nog veel moest leren. Toen heb ik tegen mezelf gezegd dat ik een nieuwe stap moest zetten en Anderlecht moest verlaten."