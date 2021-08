Kortrijk ziet in extremis basisspeler vertrekken, maar heeft opvolger al klaarstaan

Teddy Chevalier kende een goed seizoensbegin bij KV Kortrijk. Hij begon telkens aan de aftrap en scoorde twee keer in zes wedstrijden. Toch verlaat de ervaren spits de Kerels.

Teddy Chevalier (34) verlaat KV Kortrijk voor... Moeskroen, de hekkensluiter in 1B. De Fransman ondertekende bij Les Hurlus een contract voor twee seizoenen, zo wordt bevestigd in diverse media. Opvallend: op de officiële clubkanalen van Moeskroen en Kortrijk houdt men de lippen vooralsnog stijf op mekaar.

Rachid Alioui

Bij KV Kortrijk zit men met de handen in haar, zou je denken? Toch niet, want met Rachid Alioui hebben de Kerels al een opvolger voor Chevalier klaarstaan. De Marokkaanse international (10 interlands, 2 doelpunten) komt over van SCO Angers.