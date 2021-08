Denen willen Anderlecht nog verlossen van zwaar contract: onderhandelingen lopen

Anderlecht wil vandaag nog wat balast overboord smijten. Ex-club AGF Aarhus wil Mustapha Bundu terughalen naar Denemarken.

De onderhandelingen lopen nog, maar de man waar Anderlecht vorig jaar nog 2,8 miljoen voor betaalde is op weg terug naar AGF. Bundu heeft nooit potten kunnen breken bij de Brusselaars en er wordt een oplossing voor hem gezocht.

Anderlecht zal hem waarschijnlijk met heel wat verlies moeten verkopen, maar het wil verlost zijn van zijn loon. Vorig seizoen werd hij al verhuurd aan Kopenhagen, maar ook dat werd geen groot succes. De kans is groot dat hij aan AGF verkocht wordt of verhuurd met aankoopoptie. In ieder geval is de deal zo goed als rond.