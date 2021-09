Yuma Suzuki neemt het woord nadat hij geen transfer kon versieren

Yuma Suzuki van STVV aasde op een transfer deze zomer maar die kwam er uiteindelijk toch niet. Op Instagram nam hij het woord met een boodschap naar de fans, de club en een ex-ploeggenoot.

De Japanse spits aasde de hele zomer op een transfer nadat hij vorig seizoen zeventien keer gescoord had, maar op 1 september zit hij nog steeds bij STVV. Er was nochtans interesse genoeg in hem van zowel binnenlandse als buitenlandse club. Geen enkele club kon STVV en/of Suzuki genoeg overtuigen om Sint-Truiden te verlaten.



"Het zijn drie moeilijke maanden geweest voor mij", schrijft hij op Instagram. "Maar hoe ik deze periode aangepakt heb, was niet goed. Nu moet ik weer opstaan en hard werken. Ik zal me weer volledig geven voor STVV. Ik zal hard werken om dit seizoen goede resultaten te halen met alle spelers, alle staf en alle supporters."

Tot slot richt hij zich nog naar Mboyo die wel STVV verliet deze zomer en de overstap maakte naar AA Gent: "Ik wil nog Mboyo bedanken voor alle steun die hij mij heeft gegeven."