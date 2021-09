Versleten? Mbokani vindt vier jaar na laatste selectie meteen de weg naar doel bij nationale ploeg

De voormalige spits van Antwerp, Anderlecht en Standard had slechts 25 minuten nodig om de weg naar doel te vinden bij zijn nationale ploeg.

Het was bijna vier jaar geleden dat Dieumerci Mbokani nog werd opgeroepen bij de nationale ploeg van DR Congo. Vandaag maakte hij zijn comeback voor de nationale ploeg. Het werd ook meteen een succes voor de 35-jarige spits want na minder dan een half uur wist hij al te scoren tegen Tanzania in een kwalificatiewedstrijd voor het WK.

Mbokani was lang niet de enige oude bekende op het veld. Denk maar aan Chancel Mbemba, Christian Luyindama, Yannick Bolassie, ... . Uiteindelijk verdeelden DR Congo en Tanzania de punten, de wedstrijd eindigde namelijk op een 1-1 gelijkspel. Momenteel staan ze dus samen aan de leiding in afwachting van wat Madagascar doet tegen Benin.