Kristian Thorstvedt (KRC Genk) maakt nu ook indruk bij Haaland en co: "Hoe hij vecht voor het team"

Kristian Thorstvedt toont zich wekelijks bij KRC Genk, maar ondertussen begint hij ook in het nationale elftal van Noorwegen indruk te maken. Zaterdag kwam de jonge Noor opnieuw in actie voor zijn land. Achteraf had bondscoach Stale Solbakken enkele mooie woorden voor hem over.

De 22-jarige middenvelder kwam zaterdag een uur in actie tegen Letland, en won met 0-2. Vooral zijn inzet en werkkracht wordt nu geprezen door zijn bondscoach: “Hij kwam als laatste aan in de selectie, maar dankzij gekkenwerk op training heeft Thorstvedt zich inmiddels volledig in de ploeg gewerkt”, aldus Solbakken aan Dagbladet. En daar bleef het niet bij. De middenvelder van KRC Genk ligt bij de bondscoach duidelijk in de bovenste schuif: “Ik houd echt van de manier waarop hij speelt en tegelijkertijd ook vecht voor het team.”