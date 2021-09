Oud-voetballer Jean-Pierre Adams overleden na bijna 40 jaar coma

Voormalig Frans international Jean-Pierre Adams is maandag op 73-jarige leeftijd overleden. Adams leefde bijna 40 jaar in een diepe coma, nadat een routineoperatie aan de knie uitdraaide in een catastrofe.

Tussen 1972 en 1976 verzamelde Jean-Pierre Adams 22 caps voor Les Bleus. In maart 1982 moest de verdediger in Lyon onder het mes voor een onschuldige knieoperatie, waarna het noodlot toesloeg. De anesthesist diende een verkeerde dosis toe, waardoor Adams in een diepe coma belandde. De anesthesist en zijn assistent werden veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een fikse boete.

De echtgenote van Adams, Bernadette, verzorgde Jean-Pierre thuis aan zijn ziekenbed en bleef hopen op een medisch wonder. Het mocht echter niet zijn. Maandag is Jean-Pierre Adams, die bijna 40 jaar in vegetatieve toestand leefde, zachtjes ingeslapen op 73-jarige leeftijd.