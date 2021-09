Club Brugge wil de binnenstad blauw-zwart kleuren

Club Brugge opent een tweede clubshop in het centrum van Brugge. Nu zaterdag is de opening en voor de eerste 100 fans is er een mooie verrassing.

Club Brugge opent nu een tweede clubshop in de Steenstraat, pal in hartje Brugge. Om 10 uur openen voorzitter Bart Verhaeghe en burgemeester Dirk De fauw officieel de deuren. De eerste 100 fans ontvangen een gratis limited edition Club Brugge t-shirt. Voor iedereen die voor de middag langskomt is er een gratis glaasje bubbels voorzien. Club Brugge trakteert ook de volledige dag met 18,91% korting op alle items! Biiiig news! 🤩

Tot zaterdag in hartje Brugge? 🛍️🏙️



🔗 | https://t.co/maeRwBAIXB pic.twitter.com/pszV2fbEKm — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 7, 2021