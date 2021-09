Zweedse bondscoah hoopt op een oplossing voor overbodige RSCA-spits: "Zou heel jammer zijn"

Voor Isaac Kiese Thelin is het momenteel nog koortsachtig zoeken naar een nieuwe werkgever. Hij is al een tijdlang overbodig bij Anderlecht en zag last-minute een overstap naar het Turkse Konyaspor in het water vallen. Ook bij de Zweedse nationale ploeg hopen ze nog op een oplossing voor hun speler.

De 29-jarige spits mocht het trainingskamp zelfs even verlaten om zijn deal verder af te ronden. Uiteindelijk trok de Turkse club zich terug uit de onderhandelingen omdat het management van Thelin plots een pak meer geld vroeg. “Het was een wens van hem om de nationale ploeg even te verlaten. Hij wou er absoluut aan de slag gaan. En wat betreft zijn toekomst, was het ook voor mij duidelijk om hem even te laten gaan. Uiteindelijk miste Isaac enkel een recuperatietraining”, vertelt Zweeds bondscoach Janne Andersson aan Fotbollkanalen. Uiteraard heeft de bondscoach er zelf ook alle baat bij dat zijn targetspits regelmatig in actie komt. Het is voor beide dus hopen dat er nog een oplossing uit de bus komt vallen: “Het zou heel jammer zijn als Isaac geen nieuwe club vindt. Hij zou zich beter gevoeld hebben bij een transfer." Momenteel zit Isaac Kiese Thelin met de nationale ploeg in Athene voor het WK-kwalificatieduel tegen Griekenland. Bij Anderlecht komt hij na de komst van Benito Raman, Joshua Zirkzee en Christian Kouamé niet meer in de plannen voor.