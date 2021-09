Voormalig voetballer en trainer Urbain Braems overleden

De Belgische voetballer en trainer Urbain Braems is woensdagnacht overleden. Hij werd 87 jaar.

Braems had de laatste tijd last van zijn gezondheid en overleed nu op 87-jarige leeftijd. De Zottegemnaar speelde in het verleden onder andere voor Club Brugge.

Hij was ook 30 jaar trainer. Bij Anderlecht pakte hij een titel in 1974 en in 1975 de beker. Daarna maakte hij van KSK Beveren een topploeg waar onder andere Jean-Marie Pfaff speelde.

Met de Waaslanders werd hij kampioen en won hij twee keer de beker. In de herfst van zijn carrière trok hij naar Griekenland en Turkije. Met Trabzonspor won hij de beker.