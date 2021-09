Analist ziet evolutie: "Ploegen trekken niet meer met bang hart naar Lotto Park, terwijl wij vroeger hoopten op een offday bij Anderlecht"

Zondagmiddag gaat KV Mechelen op bezoek bij Anderlecht. De tijd dat dat met de staart tussen de benen gebeurde, ligt achter ons. In de voorbije zeven seizoenen kon Anderlecht in eigen huis amper één keer winnen tegen Malinwa.

"De tegenstand trekt tegenwoordig niet langer met een bang hartje naar Anderlecht", vertelt analist Mo Messoudi in Gazet van Antwerpen. "In mijn beginjaren als voetballer trokken we een muur op in het Astridpark. Het was hopen op een topdag én een offday bij Anderlecht om zo een puntje mee te nemen."

"Die tijd ligt achter ons. Vrancken beschikt over een team om het spel te gaan maken op Anderlecht. Bovendien speelt Anderlecht, na de Europese uitschakeling, met het mes op de keel. Als Mechelen met 0-1 kan voorkomen, wil ik het nog wel eens zien", besluit Messoudi.