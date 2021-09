Antwerp wacht op nieuws, maar hoopt volgende week Tribune 4 te kunnen openen

Antwerp hoopt volgende week tegen Seraing voor een volle Bosuil te kunnen spelen. Inclusief een Tribune 4 die volledig opengaat dus. Maar dat zal de komende dagen van Binnenlandse Zaken afhangen, die het dossier opnieuw gaan bekijken.

Antwerp wou Tribune 4 al eerder openen, maar kreeg toen geen groen licht van Binnenlandse Zaken omdat er heel wat ontbrak qua brandveiligheid. Nu is het dossier opnieuw ingedient na veelvuldig overleg tussen de bouwheer en de bevoegde instanties.

De gevraagde bijkomende info is aangeleverd en feedback hierop volgt. Volgende vrijdag ten laatste moet duidelijk zijn of de tribune open mag. "Hoewel de club geen actieve rol speelt in het technische proces hebben we wel op alle manieren duidelijk gemaakt hoe belangrijk een volle Bosuil is. Voor de immense sfeer en om iedereen te kunnen geven waar men recht op heeft na anderhalf jaar corona", klinkt het bij RAFC.

Verontschuldigend richten ze zich tot de fans. "We zijn terecht trots op de enorme groei van de club, in 4 jaar tijd staan we sportief opnieuw waar we horen te staan en is in recordtempo een modern stadion en bijhorende infrastructuur uitgebouwd. Dit terwijl er rond de andere velden amper een steen werd gelegd."

"Helaas verloopt tijdens een bouwproject van die orde niet altijd alles volgens plan en is het wegens de complexiteit van het dossier niet altijd mogelijk om tussentijds te communiceren. Wij hebben uiteraard begrip voor de bezorgdheid en frustraties van de supporters. Iedereen in en rond de club incasseert dan ook de terechte kritiek en werkt keihard verder om operationeel klaar te zijn zodra de beslissing valt."