Kompany over zijn positie die toch wat onder vuur ligt: "We zijn hier geen coronavaccins aan het uitdelen hé"

Vincent Kompany heeft na de wedstrijd tegen Vitesse tegenwind gekregen van de eigen aanhang en anderen uit de buitenwereld. "Ik hou me enkel bezig met wat ik wel kan controleren", zei hij op zijn persconferentie.

Kompany werd deels verantwoordelijk geacht voor de Europese uitschakeling. Zijn coaching tegen Vitesse kwam onder vuur te liggen. "Ik ontrek mezelf nooit aan de resultaten", reageerde Kompany. "Maar kijk, ik volg het internationale voetbal ook. Engeland krijgt in de 93ste minuut een doelpunt binnen tegen Polen en de coach (Gareth Southgate) werd ook onder vuur genomen. Dat hij de halve finale op het EK haalde, vergeet men dan snel. Ik hou me enkel bezig met wat ik kan controleren."

Maar de vraag is dan? Heeft hij zijn eigen coaching geanalyseerd? En had hij beter kunnen doen? "Ik heb nog nooit in mijn leven gezegd dat ik niet beter had kunnen doen, ook niet als speler. Dat gaat ook niet veranderen. Maar ik probeer ook de voetbalwereld niet te veranderen. Ik zou me meer zorgen maken als ik geen plan had waar ik naartoe wil. Maar dat is er dus wel."

Ik zie op geen enkel moment een ploeg die geen reeks kan neerleggen. Ik zie een ploeg die kan winnen en die de verwachtingen kan inlossen

Voor het seizoen zei Kompany dat het een tijdje ging duren om weer automatismen op te bouwen. Hoever zitten ze dan in dat proces? "Da's ook de reden... Ik heb een opname van nu en een opname van wat ik acht matchen geleden zag. Ik zie op geen enkel moment een ploeg die geen reeks kan neerleggen. Ik zie een ploeg die kan winnen en die de verwachtingen kan inlossen. Maar niemand heeft een versnelknop. Het zal de tijd duren die het zal duren."

Kompany blijft er naar eigen zeggen 'kalm' onder, ook onder de kritiek. "Dat probeer ik al 17 jaar duidelijk te maken. Ik werk naar druk toe. Ik probeer altijd naar momenten met druk toe te werken. Een bekerfinale, kwalificeren voor de CL... Het enige wat ik doe is werken naar die momenten. En jongens, we zitten hier geen coronavaccins uit te delen hé. Het gaat nog altijd over entertainment. Ik kan niet controleren wat de mensen denken. En dat ik untouchable ben? Intern wordt er met mijn naam of statuut geen rekening gehouden hoor."