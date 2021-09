🎥 Antwerpsupporters maken meteen een enorm feest van eerste uitwedstrijd

Er mogen opnieuw uitsupporters in de stadions. En dat zullen ze geweten hebben in Eupen, waar Antwerp op bezoek kwam.

In Jan Breydel waren er al zo'n 150 supporters van Oostende in de uitvakken, maar in Eupen deden de Antwerpfans van zich spreken.

MD-7: #eupant avec des supporters anversois qu’on entend bien ( mieux que les Ostendais vendredi soir) pic.twitter.com/Ol5dqNGX3E — Florian Holsbeek (@Florianholsbeek) September 11, 2021

Ze kwamen met heel wat af naar de Kehrweg in Eupen om er het bezoekersvak aardig te vullen én het nodige kabaal te maken.

Of het ook voor punten zal zorgen? Dat moet nog blijken. KAS Eupen is goed bezig dit seizoen, maar won in tien duels nog nooit van Antwerp.