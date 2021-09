Aleksandar Vukotic kijkt vooruit en blikt ook terug op zijn afgesprongen transfer naar Antwerp

Aleksandar Vukotic, de rots in de branding bij Waasland-Beveren, blikt vooruit op het belangrijk duel tegen Westerlo. Tegelijkertijd kijkt hij nog even terug op de afgesprongen transfer naar Antwerp van vorige winter en het spelen in 1B.

Waasland-Beveren neemt het op tegen Westerlo in 1B. Bij Gazet van Antwerpen blikt Aleksandar Vukotic vooruit op deze wedstrijd. “Wij hebben een topploeg voor in 1B”, vertelt de Servische reus in aanloop naar de topper. “Al hebben we dat misschien nog niet altijd laten zien. Met alle respect voor de andere ploegen, maar wij hebben de beste ploeg van de reeks. En Westerlo? Die hebben ook een goede ploeg, met veel individuele kwaliteiten. Ex-ploegmaat Dierckx? Ik weet wat ik van hem mag verwachten en hoop dat ik als winnaar uit het duel mag komen.”

De verdediger stond vorige winter dicht bij een transer naar Antwerp. Op de allerlaatste dag dat de transermarkt op was sprong de transfer uiteindelijk af. In plaats van Europa League en Play-Off 1 wachten toen de degradatie met Waasland-Beveren. “Het is misschien raar om in 1B te spelen”, geeft Vukotic toe. “Iedereen wil natuurlijk altijd op het hoogste niveau spelen, maar ik voel mij hier thuis in Beveren. 1A of 1B maakt mij nu niet veel uit. Wat niet wil zeggen dat we de club niet naar 1A willen loodsen. Want deze club verdient dat. Mijn persoonlijke ambitie? Promoveren. Dat is ook wat de supporters van ons verwachten.”