Antwerp moet op bezoek bij revelatie Eupen op zoek naar broodnodige punten

Als we vertellen dat Eupen-Antwep een wedstrijd is tussen de nummers 3 en 15 in het klassement is, zou u er misschien niet van opschrikken. Wel als we u zouden vertellen dat Eupen de nummer 3 is en Antwerp de nummer 15.

Eupen The Great Old is onder nieuwe trainer Brian Priske niet bepaald goed aan het seizoen begonnen en heeft na 5 wedstrijden amper 5 punten op het rapport staan. De enige winst was een spektakelwedstrijd op Sclessin met 5 doelpunten van Frey. Antwerp heeft de afgelopen transferperiode stevig ingekocht en de interlandbreak zal welgekomen zijn voor Priske om de nieuwe namen in te passen in de ploeg. Ondertussen verwachten we dat Radja Nainggolan ook klaar is om 90 minuten te spelen voor Antwerp. Eupen Aan de Kehrweg alleen maar blije gezichten. Eupen begon uitstekend aan de competitie met een gelijkspel op het veld van Club Brugge en was zelfs even leider na 5 speeldagen. Net voor de interlandbreak gingen de troepen van Stefan Krämer echter nog onderuit tegen Seraing. Aangezien de eersteklassers vorige week vrij waren van competitie, organiseerde Eupen een oefenwedstrijd tegen Schalke 04. De Oostkantonners wonnen met overtuigende 1-5 cijfers, Eupen is een te duchten ploeg dit seizoen. © photonews Heeft Priske orde op zaken gesteld na de interlandbreak? Waag je kans via BETFIRST. Zet 10 euro in op een overwinning van Antwerp en krijg maar liefst 24 euro terug!

Volg Eupen - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 16:15.